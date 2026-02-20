НОВИКОМ и ТМХ развивают проект по выпуску новейших вагонов метро

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) оказывает финансовую поддержку Трансмашхолдингу (ТМХ) в производстве импортозамещенных вагонов метро. В результате сотрудничества на заводах холдинга уже внедрено свыше 100 единиц технологического оборудования. Итоги работы были подведены на совещании ТМХ, посвященном реализации проектов транспортного машиностроения в 2025 году.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

На сегодняшний день Трансмашхолдинг совместно с партнерами реализует 17 проектов, рассчитанных на период с 2022 по 2028 год. Для их льготного финансирования привлекаются механизм Кластерной инвестиционной платформы (КИП) и ресурсы Фонда развития промышленности.

НОВИКОМ сотрудничает с заводом «Метровагонмаш», входящим в ТМХ, в рамках механизма КИП. Взаимодействие направлено на выпуск отечественных вагонов метро с импортозамещением ключевых компонентов. За последние два года при финансовой поддержке банка завод разработал конструкторскую документацию для поездов метро «Москва-2024» и «Балтиец-2», а также внедрил более 100 единиц технологического оборудования.

«Сегодня наш стратегический партнер работает над созданием и производством новейшего отечественного рельсового транспорта. Реализация столь масштабного проекта требует значительных инвестиций, и НОВИКОМ видит своей задачей обеспечение Трансмашхолдинга эффективными финансовыми инструментами. Результаты нашей совместной работы способствуют укреплению технологического лидерства и развитию промышленности страны, повышению качества транспортного обеспечения многих тысяч россиян», - сказал заместитель Председателя Правления банка Алексей Кузнецов.

В итоговом совещании приняли участие руководители предприятий и организаций холдинга, представители Минпромторга России, Фонда развития промышленности, банков и компаний-партнеров.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

** * Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

* ** Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»