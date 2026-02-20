В Самарской области из незаконного владения истребовали детский оздоровительный лагерь «Дубки»

Сызранский районный суд Самарской области удовлетворил требования прокуратуры об истребовании детского оздоровительного лагеря из чужого незаконного владения. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура во время проверки установила, что детский оздоровительный лагерь расположен на участке лесного фонда площадью 6 га и состоит из ряда зданий и строений. В нарушение норм действующего законодательства лагерь перешел в собственность физического лица. Затем его выставили на продажу.

По информации «Ъ-Волга», речь идет о детском оздоровительном лагере «Дубки», который находится около п. Майоровский в Сызранском районе.

Руфия Кутляева