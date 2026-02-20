В Вахитовский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он похитил 10 млн руб., принадлежащих Минсельхозпроду Татарстана, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жителя Татарстана обвинили в хищении 10 млн рублей у Минсельхозпрода республики

По версии следствия, с мая 2020 года по август 2022 года он зарегистрировал два крестьянских (фермерских) хозяйства на своих дочерей и предоставил от их имени поддельные документы, включая фиктивные выписки из ЕГРН о наличии земельных участков и коровников.

На основании этих документов Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана выделило гранты по 5 млн руб. на каждое хозяйство.

Обвиняемому вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он частично признал вину и перечислил в счет возмещения ущерба 6,8 млн руб. Суд наложил арест на его имущество на 8,4 млн руб.

Анна Кайдалова