В центре Ростова 19 многоэтажек остались без горячей воды и отопления

В центре Ростова-на-Дону 19 многоэтажных домов остались без горячей воды и отопления. Причиной стал дефект на трубопроводе по улице Шаумяна (в границах от дома №88 до №112), сообщили в пресс-службе «РТС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С неудобствами столкнулись жители следующих домов: №82, №84, №86 и №92 на Большой Садовой, №73, №75, №77, №83, №85, №100, №102, №106, №108 и №110 на улице Шаумяна, №107, №109 и №115 на улице Социалистическая. Воды и отопления нет также в домах №25, №31, №33 и №35 по проспекту Ворошиловский, 25; 31; 33; 35 и №81, №118 на улице Станиславского.

О том, когда восстановят подачу тепла и воды пока неизвестно.

Мария Хоперская