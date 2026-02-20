В Башкирии на лечение в санаториях участников СВО выделят более 66 млн рублей

В этом году на санаторно-курортное лечение участников СВО и членов их семей в бюджете республики заложено 66,5 млн руб., рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений республики Рустам Гизатуллин на совещании по мерам поддержки военнослужащих. По его словам, сейчас министерство прорабатывает вопрос восстановления льготного оздоровления в санаториях для членов семей действующих участников СВО.

В прошлом году в санаториях региона лечились 3,81 тыс. человек, это в 2,2 раза выше уровня 2023 года. Всего с начала реализации программы санаторно-курортные услуги получили 9,16 тыс. участников СВО и членов их семей, отметил Рустам Гизатуллин.

Участники специальной военной операции и их родственники лечатся в 15 санаториях, прошедших конкурсный отбор, в том числе в санаториях: «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Юматово», «Якты-Куль» и других.

Майя Иванова