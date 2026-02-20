Цены в нижегородской промышленности в январе снизились на 1,8%

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг в Нижегородской области в январе 2026 года составил 98,2% к декабрю 2025 года. Об этом сообщил Нижегородстат.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Максимальное снижение наблюдалось в производстве нефтепродуктов (на 8,2%) и бумаги (на 4,9%). Наибольший рост (на 19,9%) зафиксирован в ремонте машин и оборудования и производстве готовых металлических изделий (на 4,4%). Значительного изменения цен в большинстве отраслей не произошло.

Как писал «Ъ-Приволжье», годовая инфляция в нижегородской промышленности составила 5,7%.

Владимир Зубарев