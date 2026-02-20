В Самарской области спрос на китайские автомобили выше среднего по стране

В Самарской область спрос на новые китайские автомобили на 43% выше среднего показателя по стране, выяснили в «Авито».

Как отмечается, на автомобили из КНР приходится почти 50% отечественного рынка, но в девяти регионах интерес к ним намного выше. К примеру, в Ставропольском крае показатель на 77% выше среднего, в Волгоградской области — на 36%), в Воронежской области — 35%, в Нижегородской области — 33%.

В Самарской области в 2026 году самыми популярными китайскими брендами стали Changan, Haval, Chery, Tank и Geely.

Средняя стоимость китайского авто на платформе «Авито» в регионе составила 3,3 млн руб. При этом цены на некоторые модели снизились по сравнению с 2025 годом. Например, стоимость Chery Tiggo 7 Pro Max снизилась на 8,7%, до 2,7 млн руб., Haval H5 — на 8,4% (3,7 млн руб.), Chery Tiggo 4 — на 4,8% (2,3 млн руб.).

Сабрина Самедова