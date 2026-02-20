Два вуза из Удмуртии вошли в первую лигу рейтинга эффективности

В рейтинге эффективности российских вузов, проведенном сервисом «LiftUp», два вуза Удмуртии вошли в первую лигу. Индексы эффективности Ижевского государственного медицинского университета (ИжГМУ) и Глазовского государственного инженерно-педагогического университета им. В. Г. Короленко (ГИПУ) составили 19 и 17 соответственно при максимальном показателе 25.

Во вторую лигу попали Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ), Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова (ИжГТУ), Удмуртский государственный университет (УдГУ) и Ижевский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).