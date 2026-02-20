На Всероссийском фестивале под Ульяновском реконструируют Битву за Москву

В Ульяновской области пройдет Всероссийский военно-исторический фестиваль «Бессмертный подвиг», сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Фестиваль, организованный в память о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова, состоится 28 февраля в селе Ивановке Ульяновского района. Именно в этом селе в детском доме воспитывался и учился Александр Матросов.

Организатором фестиваля выступает региональное отделение «Российского военно-исторического общества» (РВИО). Как сообщается на сайте РВИО, фестиваль проходит уже в 11-й раз, в пятый раз он имеет статус всероссийского. В этом году фестиваль посвящен 85-летию героической Битвы за Москву (реконструкция боя 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области) и подвигу Героя Советского Союза Николая Максимова, который сражался в числе группы истребителей танков, уничтожившей 18 танков врага (подвиг героев-панфиловцев).

По словам организаторов фестиваля, в масштабной реконструкции эпизодов битвы за Москву будут участвовать 150 реконструкторов из различных регионов России с применением военной исторической техники тех лет. Среди военной техники — «Катюша», артиллерийское орудие ЗИС-3 (76-миллиметровая дивизионная пушка), бронеавтомобиль БАШ-64, германский военный автомобиль «Кугельваген», мотоцикл М-72 «Урал» (начало выпуска — 1941 г.) и т.д.

Проведение фестиваля профинансировано Российским военно-историческим обществом. Также в организацию вложены средства попечительского совета реготделения РВИО. Организаторы отмечают, что определенную помощь оказало и правительство региона.

На сегодня в качестве участников фестиваля зарегистрировалось уже более 100 человек из военно-исторических клубов разных регионов России: из Москвы, Самарской области, Татарстана, Мордовии, Кировской области, Саратовской области, Чувашии и т.д.

По словам организаторов фестиваля, ожидается, что реконструкцию сражения приедут смотреть более 4 тыс. гостей.

Сергей Титов, Ульяновск