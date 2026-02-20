За год самозанятые Чувашии заработали 45 млрд рублей
На январь 2026 года в Чувашии зарегистрировано 124 тыс. самозанятых. Их суммарный доход превысил 45,6 млрд руб., сообщает пресс-центр органов власти республики.
За год самозанятые Чувашии заработали 45 млрд рублей
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
За год сформировано более 43,6 млн чеков со средним чеком 1 тыс. руб.
Поступления в бюджет по налогу на профессиональный доход выросли до 745,6 млн руб., увеличившись на 45,4% по сравнению с 2024 годом.