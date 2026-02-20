На январь 2026 года в Чувашии зарегистрировано 124 тыс. самозанятых. Их суммарный доход превысил 45,6 млрд руб., сообщает пресс-центр органов власти республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За год самозанятые Чувашии заработали 45 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ За год самозанятые Чувашии заработали 45 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За год сформировано более 43,6 млн чеков со средним чеком 1 тыс. руб.

Поступления в бюджет по налогу на профессиональный доход выросли до 745,6 млн руб., увеличившись на 45,4% по сравнению с 2024 годом.

Анна Кайдалова