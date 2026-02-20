Инфляция в Челябинской области ускорилась до 5,1% в январе

Годовая инфляция в январе 2026 года в Челябинской области составила 5,1%, увеличившись к декабрю прошлого года на 0,1 процентных пункта. Темпы роста цен ниже, чем в целом по стране (6%), сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой рост цен на продовольственные товары за месяц несколько вырос — с 4,3% до почти 5%. Увеличились цены на плодоовощную продукцию, особенно на огурцы и помидоры. Это объясняется ростом затрат производителей на освещение и отопление теплиц во время морозов. Из-за исчерпания запасов дорожали свекла, морковь, картофель, капуста и лук. Выросла стоимость куриных яиц. По данным ЦБ, в январе цена на них скорректировалась после нехарактерного для декабря удешевления. Четвертый месяц подряд дешевел сахар из-за высоких запасов продукции на складах и ожидаемого увеличения его производства после большого урожая сахарной свеклы.

Инфляция на непродовольственные товары немного изменилась, увеличившись до 2,7% после 2,6%. Флеш-накопители росли в цене пятый месяц подряд, так как не хватает полупроводниковых компонентов для их производства из-за активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Увеличилась стоимость мебели и отдельных стройматериалов после роста ввода жилья в регионе и повышения НДС. В результате подорожали керамическая плитка, ламинат, краски и эмали, корпусная и мягкая мебель, мебель для кухни. При этом подешевели смартфоны, смарт-часы, беспроводные наушники, поскольку после новогодних праздников спрос снизился, а предложение — нет. Из-за укрепления рубля продолжилось снижение цен на меховые изделия.

Инфляция на услуги уменьшилась — после 8,9% в декабре она составила 8,4% в январе. Стали дороже телекоммуникационные услуги. Операторы связи перенесли в цены накопленный рост затрат на оборудование, инвестиции в развитие сетей, модернизацию существующих и запуск новых сервисов защиты информации. Также на стоимости сказалось повышение НДС. Медицинские услуги выросли в цене из-за увеличения издержек медцентров и клиник на закупку расходников, инструментов и оборудования. Подорожали услуги пассажирского транспорта.

Виталина Ярховска