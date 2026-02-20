Контрольно-счетная палата Чувашии в 2025 году помогла муниципалитетам предотвратить финансовые потери на 316,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-центр органов власти республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии сэкономили 316,4 млн за счет вовлечения имущества в хозоборот

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Чувашии сэкономили 316,4 млн за счет вовлечения имущества в хозоборот

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Предотвращены финансовые потери и нарушения путем принятия к учету имущества, вовлечения в хозяйственный оборот имущества», — сообщает пресс-служба.

Сюда входят возврат денежных средств (49,9 млн руб.), взыскание недополученных доходов (35,4 млн руб.), экономия расходов (81,7 млн руб.) и принятие имущества в казну или его вовлечение в оборот (149,4 млн руб.).

Анна Кайдалова