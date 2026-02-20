Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Башавтотранс» арендует у минтранса Башкирии транспорт за 100 млн рублей

Главный автобусный перевозчик Башкирии АО «Башавтотранс» договорился с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства об аренде транспортных средств без экипажа и технического обслуживания, следует из публикации на портале госзакупок. Какой именно транспорт заказала государственная компания, не уточняется. За аренду предприятие заплатит министерству из собственных средств около 99 млн руб.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Договор аренды действует до середины января 2027 года.

В ноябре глава Башкирии Радий Хабиров на «Прямой линии» пообещал, что к концу 2026 года «Башавтотранс» получит «небольшое количество» автобусов по федеральным программам, отметив, что в региональном бюджете средств на эти цели нет.

