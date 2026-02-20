«Башавтотранс» арендует у минтранса Башкирии транспорт за 100 млн рублей

Главный автобусный перевозчик Башкирии АО «Башавтотранс» договорился с региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства об аренде транспортных средств без экипажа и технического обслуживания, следует из публикации на портале госзакупок. Какой именно транспорт заказала государственная компания, не уточняется. За аренду предприятие заплатит министерству из собственных средств около 99 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Договор аренды действует до середины января 2027 года.

В ноябре глава Башкирии Радий Хабиров на «Прямой линии» пообещал, что к концу 2026 года «Башавтотранс» получит «небольшое количество» автобусов по федеральным программам, отметив, что в региональном бюджете средств на эти цели нет.

Идэль Гумеров