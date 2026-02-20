Акционеры ВТБ утвердили присоединение «Почта Банка»

Акционеры ВТБ (MOEX: VTBR) одобрили реорганизацию в форме присоединения АО «Почта Банк» и внесли соответствующие поправки в устав. Процесс не потребует конвертации: 100% обыкновенных акций «Почта Банка» уже принадлежат ВТБ и будут погашены. Привилегированных акций у присоединяемой структуры нет. Об этом сообщается в пресс-релизе ВТБ, поступившим в «Ъ».

Присоединение даст ВТБ доступ к разветвленной сети «Почта Банка» из 25 тыс. точек в 83 регионах страны. «Крупнейшая в стране сеть "Почта Банка" — это колоссальный ресурс для развития. На сегодняшний день мы как раз закончили ребрендинг офисов — все они теперь работают под брендом ВТБ с едиными стандартами сервиса», — сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.