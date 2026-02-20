Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Goyol Cashmere Фото: Goyol Cashmere

Когда идут Олимпийские игры, за ними, конечно, следит почти весь мир. А мы — фанаты моды — смотрим еще и на то, во что одеты команды. Это давно отдельная часть олимпийского зрелища: известный факт, что форму для многих сборных делают знаменитые дизайнеры и крупные бренды — иногда очень удачно, иногда спорно, а иногда совсем никак.

В этом году особенно приятно выглядят Гаити в форме от Стеллы Джин: художественные мотивы и уникальная роспись вдохновлены карибской культурой. Очень сильное впечатление производит Монголия с костюмами в национальном стиле от Goyol Cashmere. Бразилия в форме от Moncler для церемонии и элементами экипировки для соревнований тоже хороша. Ralph Lauren для сборной США (а это самое длинное модно-олимпийское партнерство — ему уже десять лет) как всегда консервативен и узнаваем.

Emporio Armani для Италии — жест понятный и символически важный, особенно после ухода из жизни в прошлом сентябре легендарного Джорджо Армани, но все-таки от страны-хозяйки Олимпиады (лично мое мнение) хотелось бы большей визуальной смелости и выразительности.

Анна Минакова