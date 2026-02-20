Информация о взятке инспекторам ДПС в Ростове оказалась ложном доносом

В ГУ МВД России по Ростовской области информацию о даче взятки инспекторам ДПС в Ростове-на-Дону назвали ложной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Видеозапись, где утверждается, что водитель Chevrolet Cruze дал взятку ДПС, чтобы избежать ответственности за ДТП, была распространена в ряде СМИ.

«Установлено, что распространение указанной информации носило заведомо ложный характер, и было осуществлено с целью привлечения внимания аудитории. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— отметили в полиции.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Наталья Белоштейн