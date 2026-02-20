В Перми предложение на рынке аренды квартир выросло на 63%

В январе предложение объектов для сдачи в долгосрочную аренду в Перми выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Авито Недвижимость». Средняя стоимость аренды жилья в краевой столице в минувшем месяце составила 30 тыс. руб., что на 5% ниже показателя год назад. По информации аналитиков, спрос среди пермяков на соответствующие объявления вырос на 6%.

Больше всего в январе 2026 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выбор квартир в аренду увеличился в Екатеринбурге (+86%), Омске (+37%), Ростове-на-Дону (+33%) и Челябинске (+32%). Незначительное снижение отмечается только в столичном регионе (-3%).