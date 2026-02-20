Благодаря субсидии Минпромторга России на компенсацию части затрат в Чувашии в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 20 электрозарядных станций постоянного тока. Об этом сообщает пресс-центр органов власти региона.

Чувашия получит субсидии на строительство 20 электрозарядных станций в 2026 году

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Чувашия получит субсидии на строительство 20 электрозарядных станций в 2026 году

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Субсидия покрывает до 60% документально подтвержденных расходов и зависит от мощности станции и количества коннекторов: для отдельно стоящей станции с тремя и более коннекторами она может достигать 4,4 млн руб., для станции с двумя коннекторами — до 3,9 млн руб.

Станции должны использовать отечественное оборудование, соответствующее требованиям промышленной продукции России.

Сейчас в республике работает 55 электрозарядных станций, а к 2030 году планируется оборудовать около 190 мест для строительства таких объектов в городах, муниципальных округах и на федеральных трассах М-7 и М-12.

Анна Кайдалова