Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за циклона «Валли»

Дорожные и садово-парковые предприятия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга перевели на усиленный режим работы в связи со снегопадом, вызванным циклоном «Валли». Об этом сообщил вице-губернатор города Евгений Разумишкин.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Сейчас на линиях задействовано более 1137 единиц уборочной техники и около 1200 работников ручного труда. Жилищному блоку поставлена задача максимально усилить уборку дворовых территорий и кровель, работают около 4000 дворников, отметил чиновник.

Кроме того, проводится внеочередной осмотр крыш жилых и нежилых зданий. Особое внимание уделяют наледи и снежным шапкам на скатных кровлях.

Артемий Чулков

