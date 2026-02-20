Экс-росгвардейцы из Сарова получили до 12 лет колонии за взятки

Бывшие военнослужащие 94 дивизии Росгвардии, расположенной в Сарове Нижегородской области, приговорены к реальным срокам за взятки. Об этом сообщили в УФСБ России по войскам национальной гвардии 20 февраля.

Фото: ФСБ Фото: ФСБ

Установлено, что командир дивизии Токаренко, его помощник по работе с кадрами Франкин и офицер отделения боевой подготовки Гуляев в 2019-2021 годах получали от подчиненных взятки за содействие в переводе к новым местам службы и назначении на вышестоящие должности. Всего от 18 военнослужащих они получили более 1 млн руб.

В отношении фигурантов было возбуждено 13 уголовных дел по пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством, в составе организованной группы, в крупном размере).

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил командира дивизии к 10 годам полонии и штрафу в размере 8 млн руб. Его помощник получил 12 лет колонии и 12 млн руб. штрафа, третий фигурант — 10 лет и 4 млн руб. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Галина Шамберина