Спортсменка из ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» с триумфом выступила на международных соревнованиях

С 6 по 15 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) прошли Открытые игры для любителей спорта (Open Masters Games). На крупнейший в мире мультиспортивный турнир съехались более 25 тыс. спортсменов-профессионалов и любителей старше 30 лет, представлявших десятки стран мира. Российские спортсмены вошли в число лидеров медального зачета. Свою лепту в достижения национальной команды внесла и Елена Кашуба, мастер спорта по баскетболу, председатель профкома ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система»).

Елена Кашуба (справа) на соревнованиях в Абу-Даби

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В баскетболе Елена сыграла в составе двух команд – «Урала» и «Сибири». С первой командой в возрастной группе 35+ она завоевала золотые награды, со второй в группе 45+ – серебряные. В баскетболе 3х3, выступая за команду «Урал» в группе 35+, она выиграла золотую медаль.

- Мне было лестно представлять свой город, республику и страну на таких статусных соревнованиях. Очень помог опыт командной игры, который я приобрела на спартакиадах энергетиков в Башкирии и на спартакиадах АФК «Система» в Москве. Турнир в Абу-Даби помог прочувствовать, что значит европейский и азиатский стили игры, и как можно эти стили комбинировать, - поделилась впечатлениями Елена Кашуба.