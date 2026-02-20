В Челябинске Соцфонд обязали выплатить 2 млн рублей супруге погибшего рабочего

Центральный районный суд Челябинска обязал отделение Социального фонда России по Челябинской области перечислить супруге погибшего рабочего страховую выплату в размере 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что 25 июля 2024 года работник ведомственной охраны железнодорожного транспорта возвращался из командировки из Усть-Катава в Челябинск. В дороге он попал в автомобильную аварию и скончался. Отделение СФР по региону не признало несчастный случай страховым и не выплатило компенсацию. Супруга погибшего обратилась с жалобой в надзорное ведомство. Прокуратура направила иск в суд, прося признать смерть работника связанной с его производственной деятельностью. Требования ведомства были удовлетворены, в пользу супруги местного жителя взыскали единовременную выплату в размере 2 млн руб. Прокуратура проконтролирует перечисление средств.

Виталина Ярховска