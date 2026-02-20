Суд на Урале изъял в доход государства телефон школьника за лжеминирование

Артемовский городской суд (Свердловская область) принудительно передал под надзор матери на шесть месяцев 16-летнего подростка за ложный звонок по телефону о минировании школы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Действия подростка квалифицированы по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры, совершенное из хулиганских побуждений).

Установлено, что в октябре 2025 года 16-летний подросток вступил в переписку с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство). Злоумышленник предложил школьнику организовать ложный звонок о бомбе за вознаграждение в размере 500 единиц виртуальной валюты (эквивалент 829 руб.). На следующий день в школе подросток попросил своего знакомого конвертировать рубли в «звездочки» и перевести их заказчику. После этого неизвестный сообщник позвонил в диспетчерскую и заявил о взрывном устройстве в здании.

Информация была воспринята как реальная угроза, к месту происшествия выехали полиция и оперативные службы, которые в течение получаса обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили.

В суде школьник признал вину и раскаялся. Учитывая его возраст, отсутствие судимостей, положительные характеристики и мнение родителей, суд решил прекратить уголовное преследование. Кроме того, суд постановил взыскать с несовершеннолетнего процессуальные издержки на оплату адвоката в размере 12 236 руб., в случае отсутствия у него собственных средств сумма будет взыскана с матери.

Прокуратура обжаловала постановление, и Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, конфисковал в доход государства сотовый телефон подростка как вещественное доказательство и средство совершения преступления, в остальной части оставив решение без изменения.

Полина Бабинцева