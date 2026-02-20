Депутат Госдумы возмутился разрешением властей провести концерт группы «Воровайки» в Самаре

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев недоумевает, почему группе «Воровайки» согласовали выступление во Дворце культуры «Металлург» в Самаре, а ему нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Очевидно, что скрепы духовности в Самаре находятся на высоком уровне. С воспитанием молодежи тоже все в порядке. А деньги не пахнут, надо ж как-то ДК зарабатывать?» — говорится в сообщении парламентария.

Михаил Матвеев напомнил, что группа «Воровайки» исполняет песню «Хоп, мусорок», и отметил, что полиция не отреагировала на ситуацию, а региональный минкульт не стал ее комментировать. Также депутат Госдумы РФ посетовал на то, что власти Самары до сих пор не ответили ему на обращение по поводу согласования отчета перед избирателями в местном ДК. В связи с этим Михаил Матвеев предположил: «Видимо, все занято».

Георгий Портнов