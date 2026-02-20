В Оренбургской области в январе ввели 103,2 тысячи квадратных метров жилья

На территории Оренбургской области в январе этого года сдали в эксплуатацию 103,2 тыс. кв. м жилой недвижимости. Об этом сообщил вице-губернатор — министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В секторе многоквартирного жилья ввели 26,7 тыс. кв. м — 122% к уровню января прошлого года. За счет частных и привлеченных средств построено 76,5 тыс. кв. м индивидуального жилья.

«Есть и хороший задел на будущее. По данным на начало февраля, в Оренбургской области строится 277 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн кв. м. В работе 336 действующих разрешений на строительство более 1,52 млн кв. м многоквартирного жилья — это на 52 % больше показателей 2025 года», — отмечает Александр Полухин.

Руфия Кутляева