В Башкирии с компании взыскали 200 тысяч рублей за вырубку деревьев на 100 га

Суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры взыскал с ООО «Таксатор-Уфа» 200 тыс. руб. за ущерб животному миру, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что из-за рубки деревьев на арендуемом лесном участке в Бирском районе была уничтожена среда обитания животных на площади более 100 га.

ООО «Таксатор-Уфа», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в сентябре 2018 года. Компания занимается лесозаготовками. Владельцем является Ильсур Камалов. В 2024 году выручка составила 7,7 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

Майя Иванова