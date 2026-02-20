Полиции не хватает нарядов

Депутаты городской думы Ижевска предложили ввести для участковых уполномоченных полиции стимулирующие выплаты из муниципального бюджета. По заявлению начальника УМВД по городу Алексея Балобанова во время сессии гордумы, сейчас это подразделение укомплектовано только наполовину, что влияет на оперативность работы. Ранее на этой неделе нехватка полицейских обсуждалась на сессии Госсовета касательно всей республики. Некомплект достиг 29%. Эксперты видят причины дефицита в несоответствии зарплаты реальной нагрузке, а также отсутствии в Ижевске профильного образования для полицейских.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальник УМВД по Ижевску Алексей Балобанов представил на сессии гордумы традиционный доклад о результатах деятельности в 2025 году. В целом в городе наблюдается снижение уровня преступности на 14,7%, однако оперативная обстановка в общественных местах характеризуется ростом количества преступлений на 9,6%.

Депутаты поинтересовались, насколько укомплектован штат полицейских в Ижевске, в том числе участковых. По словам депутата Андрея Зюзина, граждане жалуются, что до участковых сложно дозвониться, долго приходится ждать после вызова.

Алексей Балобанов сообщил, что некомплект сотрудников патрульно-постовой службы в Ижевске составляет 55%.

«Плотность наружных нарядов ППС снижена практически критически, с учетом командировок, куда они постоянно привлекаются. Выводим всех. Если в былые времена на территорию одного из районов города выступало четыре экипажа ППС и три экипажа ГИБДД, то на сегодняшний день получается у нас только один экипаж ППС», — отметил начальник УМВД.

По участковым некомплект составляет 42%, т. е. вакантны 55 должностей из 130. Алексей Балобанов сказал о важности повышать имидж данной службы. В ряде регионов это делается в том числе за счет дополнительных ежемесячных доплат из местных бюджетов. Так, по его словам, в Петербурге участковым доплачивают 80 тыс. руб., в Москве — 100 тыс., в соседнем Татарстане — 50 тыс. руб.

Депутат Зюзин предложил администрации Ижевска ввести аналогичные доплаты на местном уровне: «Поскольку организация общественной безопасности в том числе является полномочиями местного значения, есть предложение помочь участковым уполномоченным. По укомплектованности ППС тоже цифры шокируют. Может, создадим муниципальную программу или включим в существующую программу доплаты за счет муниципального бюджета, чтобы организовать общественный порядок и снизить преступность?»

«Я не знаю насчет доплаты, это вопрос для обсуждения, но то, что точно можно сделать, это создание и поддержка добровольных народных дружин», — прокомментировал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Глава ижевской полиции подтвердил эффективность дружин и привел пример, как работа одной из них позволила решить проблему шума у «наливайки» в Устиновском районе. Однако повысить оперативность работы участковых возможно только с решением вопроса неукомплектованности. Сейчас каждый из них, по сути, работает за двоих.

Депутат Олег Мальцев поддержал предложение Андрея Зюзина, отметив, что с такой нагрузкой и уровнем зарплаты от участковых не стоит ждать высокого качества и эффективности. При этом уровень преступности влияет на имидж местных органов власти, подчеркнул он.

По итогам обсуждения депутаты приняли протокольное поручение для администрации города проработать вопрос о ежемесячных выплатах стимулирующего характера участковым уполномоченным.

Проблема дефицита кадров в полиции поднималась на этой неделе и в Госсовете Удмуртии. На очередной сессии с подобным докладом, но уже по ситуации с преступностью по всей республике, выступил министр внутренних дел по региону Максим Тихонов. На вопрос руководителя фракции КПРФ Владимира Бодрова по неукомплектованности министр сообщил, что не закрыты 29% должностей.

«Для решения проблемы министерство предпринимает ряд мер. В первую очередь была инициирована программа дополнительного стимулирования сотрудников, особенно младшего начальствующего состава, включая сотрудников патрульно-постовой службы и дежурных частей. Эти сотрудники ежеквартально получают премии за счет средств местного бюджета», — отметил Максим Тихонов.

Также он подчеркнул, что в МВД разработаны внутренние меры стимулирования для сотрудников, работающих в условиях повышенной нагрузки и добивающихся успехов в раскрытии преступлений.

Секретарь Общественного совета при МВД по Удмуртии, доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Ижевского института Российской правовой академии Наталья Машинникова среди причин нехватки сотрудников правоохранительных органов отмечает несоответствие заработной платы и объема работы. «Нагрузка большая, работа тяжелая, а уровень оплаты неконкурентный. Районы тоже сильно отличаются по численности населения, уровню преступности»,— отмечает она.

Второй причиной эксперт называет проблему с практико-ориентированным образованием. В 2011 году ликвидировали профильное учебное заведение — Ижевский филиал Нижегородской академии МВД, поступать приходится непосредственно в Нижний Новгород или другие профильные вузы за пределами Удмуртии. В Ижевске остались только учебные заведения, готовящие юристов, однако выпускники гражданских вузов не хотят идти работать в полицию, говорит госпожа Машинникова.

«В полицию должен быть конкурс, но из-за дефицита кадров требования к кандидатам снизились. Это в конечном счете влияет на качество работы. Кроме того, люди не дослуживают до пенсии и уходят. Опыт не передается от старших к младшим, потому что сменяемость кадров очень большая. Молодежь не считает профессию полицейского популярной. Нужно вернуть престиж этой профессии, а сделать это можно через социальную защиту и материальное вознаграждение»,— подчеркивает эксперт.

Неукомплектованность штата участковых она называет серьезной проблемой, поскольку именно на них идет основная нагрузка по мелким бытовым преступлениям.

Михаил Красильников