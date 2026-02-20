Уфимский Дворец борьбы с начала года потратил более 3 млн рублей на уборку снега

Центр спортивной подготовки «Дворец борьбы» (учредитель — министерство спорта Башкирии) заключил с неназываемым подрядчиком договор на сбор, погрузку и вывоз снега со своей территории. Стоимость контракта по итогам ценового запроса составила около 1,2 млн руб., работы профинансирует бюджет республики. На участие в закупке была подана одна заявка. Контракт действует до конца года.

По данным портала госзакупок, это уже пятый и самый дорогой контракт Дворца борьбы на уборку территории от снега с начала года. Общая стоимость договоров составляет около 3,3 млн руб. В общей сложности подрядчики должны вывезти более 4,2 тыс. куб. м снега. Два договора действуют до конца года, исполнение трех контрактов завершено.

Сведения о поставщиках услуг не раскрываются, однако победителем одной из закупок, по данным протокола, стал индивидуальный предприниматель Ильшат Хасанов. По сведениям из открытых источников, основным видом деятельности является распиловка и строгание древесины. В октябре 2025 года господин Хасанов получил контракт вывоз снега с территории Управления имуществом казны Башкирии. С февраля 2021 года предприниматель владеет уфимской фирмой «Хинкар», специализирующейся на обработке древесины.

