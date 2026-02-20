Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Haval Фото: Haval

Любая уважающая себя автомобильная фирма старается каждый год подновлять автомобили своей линейки, чтобы они еще больше соответствовали требованиям конкретного рынка и покупательским предпочтениям на нем. И по этим изменениям можно судить о трендах, которые касаются не только данного автопроизводителя, но и рынка в целом.

Так, марка Haval на специальном мероприятии рассказала о новшествах, коснувшихся в 2026-м кроссовера H7 и внедорожника H9. Последний, например, в этом году уже нельзя будет приобрести с дизельным мотором. И это, конечно, говорит не о возможности марки поставлять нам такие модификации, а о наших резонах их покупать.

В 2021-м автомобили, работающие на солярке, составляли долю в 12% на российском рынке новых проданных машин. В 2024-м эта доля уменьшилась до 1%. Все потому, что почти 50 компаний, многие из которых торговали у нас и дизельными версиями, покинули рынок, а пришедшие им на смену китайские марки везти к нам авто на солярке не торопились.

Казалось бы, оснастить большой рамный внедорожник Haval H9 дизельным мотором — отличная идея и уникальное предложение на рынке. Но давайте посмотрим на цифры утильсбора. В 2024 году за бензиновую версию модели он составлял 300 тыс. руб., за дизельную — 845 тыс. руб. Существенно, но можно потерпеть. В этом году утиль на бензиновую — 953 тыс. руб. На дизельную — 2,306 млн руб., то есть разница без малого в 1,5 млн руб. Много ли найдется желающих переплачивать такую сумму за дизель, особенно если учесть, что пару лет назад солярка у нас стоила приблизительно как бензин, а теперь она дороже?

Что касается кроссовера Haval H7, то главные изменения этого года — новый двигатель, развивающий 231 л. с., более толстый обод рулевого колеса, розетка Type C и новые сервисы развлечений. Это, кстати, тоже тренд — потребителя сегодня все больше интересует не то, как машина едет, а что там у нее с интернетом и музыкой.

Дмитрий Гронский