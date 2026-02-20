Экс-начальника прикамской ИК-37 приговорили к восьми годам строгого режима

Чусовской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника ФКУ «Исправительная колония № 37» ГУФСИН России по Пермскому краю Ильи Асламова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщают пресс-службы краевой прокуратуры и СУ СКР по Прикамью.

Судом установлено, что в 2023 году подсудимый, занимая должность руководителя исправительного учреждения, получил в качестве взятки 150 тыс. руб. за предоставление преференций лицу, содержащемуся в ИК. Денежные средства ему передал предприниматель из Горнозаводска Олег Попов. В прошлом месяце суд приостановил разбирательство по его уголовному делу, так как господин Попов подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

С учетом позиции гособвинения суд назначил господину Асламову наказание в виде лишения свободы на восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 2 млн руб. и лишением права занимать аналогичные должности в течение пяти лет. Также подсудимый лишен звания «полковник внутренней службы», а денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.