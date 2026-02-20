«Газ брошен на разных станциях»

Перебои с поставками пропана на сети АЗС фиксируются в Нижегородской области. Как рассказали в группе компаний «Реал-Инвест», они вынуждены закрывать свои заправки с газомоторным топливом из-за того, что в феврале начались задержки поставок по железной дороге, и проблема характерна не только для Нижегородской области.

«На станции Сергач стоит эшелон с 2,5 тыс. т газа, не разгружается. У нас просроченная поставка 1,8 тыс. т – это месячный объем продаж сети. Из-за того, что на железнодорожных ветках брошены составы, в регионе складывается серьезный дефицит газа», — пояснили в компании. Если не решить проблему, то в дальнейшем под угрозой могут оказаться и контракты с государственными и муниципальными учреждениями: войсковыми частями, ФОКами, автобусными парками, сообщили в «Реал-Инвесте». Кроме того, длительное скопление на станциях составов со взрывоопасным грузом само по себе создает потенциальную угрозу.

В сети заправок «Газэнергосеть-НН» сообщили, что у них осталось топлива на три-четыре дня, а некоторые газонаполнительные станции уже пусты. «Весь газ брошен на разных железнодорожных станциях и до адресатов он не доходит. Дело не в производителях: заводы отгружают, но железная дорога задерживает. Видимо, снег, мороз, локомотивов у них не хватает — не знаем, какие причины. Например, Арзамас-2: там вагоны стоят уже три недели. Это не только у нас. В Казани такие же сложности, в Московском регионе», — сообщили в компании.

«В Нижегородской области мы пока держимся, но уже на исходе. В Волгограде, Иваново и Ярославле газ у нас закончился. Тяжело», — добавили в ООО «Ока-Пропан». Менеджмент считает, что проблемы есть как с РЖД, так и заводами-производителями, а большинство сжиженного газа целенаправленно пошло на экспорт еще в декабре.

Губернатор Глеб Никитин сообщил «Ъ-Приволжье», что задержки и неритмичность были вызваны обильными снегопадами: «Ситуация на контроле, поставка обеспечена». В пресс-службе ГЖД сообщили, что железная дорога работает в условиях сильных снегопадов с превышением многолетних климатических норм по глубине снежного покрова. Однако ГЖД предпринимает все необходимые меры для беспрепятственного движения как пассажирских, так и грузовых поездов.

«Задержек в погрузке и отправлении грузовых составов, в том числе с сжиженным газом, на Горьковской магистрали не зафиксировано. Движение осуществляется в штатном режиме», — утверждают в ГЖД.

Роман Кряжев