В Петербурге открыли модернизированную подстанцию 220 кВ «Парголово»

В Санкт-Петербурге после модернизации открыли высокоавтоматизированную подстанцию 220 кВ «Парголово». В церемонии участвовали губернатор Александр Беглов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

В правительстве города отметили, что за последние 7 лет объем потребления электроэнергии в Петербурге вырос почти на 10%. Также в 2025 году в городе построили и реконструировали свыше 1 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, завершили строительство и обновление более 900 объектов энергетики.

Среди реализованных за последние 5 лет проектов в Смольном отметили создание центра управления сетями, который в онлайн-режиме контролирует работу объектов электроснабжения, и интеллектуальной лаборатории цифровых сетей. Кроме того, была проведена реконструкция электросетей в Петроградском районе, в результате которой в ним подключили 37 тыс. потребителей, включая 181 новый жилой комплекс. В сентябре 2025 года «Россети Ленэнерго» ввели в эксплуатацию подстанцию 35 кВ «Песочная» в Курортном районе.

Также Александр Беглов и Андрей Рюмин провели двустороннюю встречу. Они обсудили дальнейшие проекты, в том числе строительство подстанции для новой застройки в Колпинском районе и переустройство электросетей для продолжения Северного проспекта и нового шоссе на Матоксу.

Артемий Чулков