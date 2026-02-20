Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская область субсидирует ФРТ жилье для обманутых дольщиков

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о мерах, направленных на завершение строительства жилья для обманутых дольщиков с участием Фонда развития территорий (ФРТ). Документ предполагает субсидию на возмещение затрат ФРТ на достройку домов, которые перейдут в собственность региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Субсидию в виде имущественного взноса предоставят для возмещения затрат, связанных с восстановлением прав обманутых дольщиков в рамках программы развития жилищного строительства и ликвидации аварийного фонда.

Субсидия распространяется на жилье, возводимое на участках ФРТ, отмечается в документе.

Владимир Зубарев