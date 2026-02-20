Для стройки метротрама в Челябинске закупят спецтехнику за 163 млн рублей

Генеральный подрядчик челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» объявил аукцион на аренду машин и техники для строительства линии «Север — Юг». Начальная цена контракта составляет почти 163 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит доставлять на место строительства метротрамвая самосвал, бортовой грузовой автомобиль с краном и без, автоподъемник, пять автокранов, полуприцеп и два фронтальных погрузчика. Кроме того, на объекте требуются шесть экскаваторов, автобетононасос, передвижной компрессор, машины с вакуумом для очистки сточных систем и колодцев, асфальтоукладчик, трактор и бурильное оборудование. Почти всю технику необходимо привозить с экипажем, который компания сама обеспечивает средствами индивидуальной защиты.

Спецмашины на площадке нужны в течение 270 дней. Срок исполнения договора — до конца 2026 года. Аванс не предусмотрен. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта. Итоги подведут 20 марта.

Виталина Ярховска