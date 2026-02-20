Продуктивность только снится
Как недосып отражается на общем уровне эффективности труда
Хронический недосып ударил по макроэкономике. Дефицит сна серьезно понизил общий уровень эффективности труда, выяснили аналитики проекта SleepyStudy. По их данным, более 60% россиян страдают от бессонницы и, как следствие, испытывают трудности с концентрацией на работе. “Ъ FM” поинтересовался у топ-менеджеров, мучает ли их недосып и как при выгорании сохранить полный контроль над бизнесом. Подробности — в материале Леонида Пастернака.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
KPI сотрудника резко упал, пропала привычная предприимчивость, а поставленные задачи решаются с нарушением всех дедлайнов? Исследователи проекта SleepyStudy уверяют, что в 60% случаев в этом виновата бессонница. По мнению экспертов, хронический недосып перестал быть проблемой одного человека и превратился в массовый недуг. Неделя бессонницы оборачивается для специалиста резким снижением производительности. Падает и качество его работы.
Сокращение сна до 5-6 часов меняет его структуру: теряются ключевые фазы, необходимые для восстановления когнитивных функций. Работник постепенно теряет хватку и превращается в статиста, подчеркивают аналитики рынка. В такой момент нужно сделать паузу, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:
«Я замечаю, что в те дни, когда сплю мало, у меня хуже концентрация и, конечно, память. В какой-то момент меня даже это тревожило. В той отрасли, в которой работаю, гостиничная сфера, HoReCa, невозможно иметь нормированный рабочий день. Все равно это плавающий график, который полностью зависит от загрузок и так далее, поэтому нам без этого не обойтись.
Понятно, что работаю не только я, основатель и руководитель бизнеса, но и топ-менеджмент. Как правило, мы это компенсируем плавающим графиком в другое время. Я жестко к нему не привязан. Кроме того, если у топ-менеджеров нет производственной необходимости быть на работе рано утром, то они могут прийти попозже».
Запросы, встречи, звонки, новые проекты и деловые завтраки с партнерами — из этих деталей состоит классический день человека, у которого есть свой бизнес. Специалисты «Сбера» отмечают, что при таком ритме у предпринимателей развивается синдром «невыключенного дела». В таком состоянии уснуть почти невозможно: мозг снова и снова прокручивает стратегии и задачи компании. Иногда внутреннего перфекциониста лучше отключить, советует управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт:
«Ощущение, что в сутках не 24 часа, а 17. Как бы ты рано ни встал, все равно успеваешь ровно столько, сколько есть в списке дел. И даже это не всегда удается. Я пыталась разложить: может быть, мы стали больше стоять в пробках? Нет, совсем наоборот. Либо мы стали настолько многозадачными, что лично у меня ощущение почти беспомощности, когда что-то не успеваешь, становится разрушительным фактором. Нашла решение: просто останавливаюсь и ничего не делаю».
Медики предупреждают, что при бессоннице мозг не получает сигнал об окончании рабочего дня. По инерции организм человека привыкает к такому ритму и включает синдром адаптации. Со временем кажется, что недосып не влияет на качество жизни, однако когнитивные функции при этом ухудшаются. По этой причине важно разделять трудовое время и время на отдых, подчеркивают специалисты. Но на уровне топ-менеджмента сложно четко разграничивать работу и досуг, поделился гендиректор консьерж-сервиса Konsierge Кирилл Левадный:
«Я в последние годы стараюсь все-таки сну больше внимания уделять. Поначалу нагрузки были больше, сейчас, к счастью, могу уже позволить какие-то крупные задачи делегировать коллегам, соратникам. Поэтому в плане сна я бы не сказал, что есть такая большая проблема.
Единственное, что бизнес на самом деле отнимает практически все время: в течение дня им все равно занимаешься нон-стоп и без выходных. Иногда позволяю себе, неделю поработав, взять один день, что полностью отстраниться от корпоративной почты, меньше проверять мессенджеры, сообщения. Спорт очень сильно помогает. Стараюсь практически каждый день ходить в зал, немножко это как бы тебя перезапускает».
Согласно исследованию ученых из Трентского университета, у бизнесменов риски получить выгорание и бессонницу выше, чем у наемных сотрудников. Прямой путь к хроническому недосыпу лежит через перфекционизм, стресс и управление рисками.