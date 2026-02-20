Продуктивность только снится

Хронический недосып ударил по макроэкономике. Дефицит сна серьезно понизил общий уровень эффективности труда, выяснили аналитики проекта SleepyStudy. По их данным, более 60% россиян страдают от бессонницы и, как следствие, испытывают трудности с концентрацией на работе. “Ъ FM” поинтересовался у топ-менеджеров, мучает ли их недосып и как при выгорании сохранить полный контроль над бизнесом. Подробности — в материале Леонида Пастернака.

KPI сотрудника резко упал, пропала привычная предприимчивость, а поставленные задачи решаются с нарушением всех дедлайнов? Исследователи проекта SleepyStudy уверяют, что в 60% случаев в этом виновата бессонница. По мнению экспертов, хронический недосып перестал быть проблемой одного человека и превратился в массовый недуг. Неделя бессонницы оборачивается для специалиста резким снижением производительности. Падает и качество его работы.

Сокращение сна до 5-6 часов меняет его структуру: теряются ключевые фазы, необходимые для восстановления когнитивных функций. Работник постепенно теряет хватку и превращается в статиста, подчеркивают аналитики рынка. В такой момент нужно сделать паузу, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы:

«Я замечаю, что в те дни, когда сплю мало, у меня хуже концентрация и, конечно, память. В какой-то момент меня даже это тревожило. В той отрасли, в которой работаю, гостиничная сфера, HoReCa, невозможно иметь нормированный рабочий день. Все равно это плавающий график, который полностью зависит от загрузок и так далее, поэтому нам без этого не обойтись.

Понятно, что работаю не только я, основатель и руководитель бизнеса, но и топ-менеджмент. Как правило, мы это компенсируем плавающим графиком в другое время. Я жестко к нему не привязан. Кроме того, если у топ-менеджеров нет производственной необходимости быть на работе рано утром, то они могут прийти попозже».

Запросы, встречи, звонки, новые проекты и деловые завтраки с партнерами — из этих деталей состоит классический день человека, у которого есть свой бизнес. Специалисты «Сбера» отмечают, что при таком ритме у предпринимателей развивается синдром «невыключенного дела». В таком состоянии уснуть почти невозможно: мозг снова и снова прокручивает стратегии и задачи компании. Иногда внутреннего перфекциониста лучше отключить, советует управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Ощущение, что в сутках не 24 часа, а 17. Как бы ты рано ни встал, все равно успеваешь ровно столько, сколько есть в списке дел. И даже это не всегда удается. Я пыталась разложить: может быть, мы стали больше стоять в пробках? Нет, совсем наоборот. Либо мы стали настолько многозадачными, что лично у меня ощущение почти беспомощности, когда что-то не успеваешь, становится разрушительным фактором. Нашла решение: просто останавливаюсь и ничего не делаю».

Медики предупреждают, что при бессоннице мозг не получает сигнал об окончании рабочего дня. По инерции организм человека привыкает к такому ритму и включает синдром адаптации. Со временем кажется, что недосып не влияет на качество жизни, однако когнитивные функции при этом ухудшаются. По этой причине важно разделять трудовое время и время на отдых, подчеркивают специалисты. Но на уровне топ-менеджмента сложно четко разграничивать работу и досуг, поделился гендиректор консьерж-сервиса Konsierge Кирилл Левадный:

«Я в последние годы стараюсь все-таки сну больше внимания уделять. Поначалу нагрузки были больше, сейчас, к счастью, могу уже позволить какие-то крупные задачи делегировать коллегам, соратникам. Поэтому в плане сна я бы не сказал, что есть такая большая проблема.

Единственное, что бизнес на самом деле отнимает практически все время: в течение дня им все равно занимаешься нон-стоп и без выходных. Иногда позволяю себе, неделю поработав, взять один день, что полностью отстраниться от корпоративной почты, меньше проверять мессенджеры, сообщения. Спорт очень сильно помогает. Стараюсь практически каждый день ходить в зал, немножко это как бы тебя перезапускает».

Согласно исследованию ученых из Трентского университета, у бизнесменов риски получить выгорание и бессонницу выше, чем у наемных сотрудников. Прямой путь к хроническому недосыпу лежит через перфекционизм, стресс и управление рисками.

Леонид Пастернак