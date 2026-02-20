Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Братья Рудольф и Адольф Дасслеры из баварского Херцогенаураха всю жизнь делали обувь и делали ее хорошо. Они первыми в Германии стали выпускать беговые шиповки и футбольные бутсы и в 1936-м стали официальными поставщиками олимпийской сборной страны. Но после войны Дасслеры рассорились насмерть, по слухам, не поделив жену Адольфа.

Они наотрез отказывались общаться и даже решились на раздел совместного бизнеса. Так в 1948 году в Херцогенаурахе появилось две новых фирмы — Addas и Ruda, вскоре для благозвучия превратившиеся в Adidas и Puma.

Тут бы и случиться, как обычно бывает, крушению успешного бизнеса, но все вышло наоборот. Взаимная неприязнь стимулировала бизнес, и обе фирмы рванули к успеху ракетами. Адольфу удалось чуть больше. Знаменитые три полоски он выкупил у коллег-финнов за пару бутылок виски и сумму, эквивалентную €1,5 тыс., а вот прославившую их обувь конструировал сам. Правда, с братом так и не помирился. Ничего личного, только бизнес.

Павел Шинский