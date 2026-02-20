«Взять золотые медали американцам тогда помогла советская команда»
Владимир Осипов — о поступке капитана сборной СССР по хоккею на ОИ-1960
Эпизод, который произошел во время хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в американском городке Скво-Вэлли в 1960 году, можно назвать удивительным. Ведь взять золотые медали американцам тогда помогла советская команда, точнее, ее капитан Николай Сологубов.
церемония открытия Олимпийских игр-1960
Фото: Getty Images
В тот момент сборная США играла блестяще и брала верх над любым соперником. А вот советские хоккеисты, можно сказать, турнир провалили, уступив и американцам, и канадцам. И вот в ключевой игре в борьбе за золото фавориты Игр сошлись с чехами. После двух периодов хозяева турнира «горели» 3:4, и уже во второй 20-минутке стало ясно, что сил у американцев не хватит. Вот тут-то и произошло невероятное.
В раздевалку звездно-полосатых неожиданно заглянул капитан сборной СССР Николай Сологубов, который, кстати, не говорил по-английски. Он умудрился жестами объяснить американцам, что нужно подышать чистым кислородом. Так уж вышло, что в горах Сьерра-Невада, а это почти 2000 м над уровнем моря, воздух более разрежен, что отбирает силы.
Подышав кислородом, американцы носились по площадке, как заведенные, забросили чехам пять шайб и взяли золото.
Конечно, возникает вопрос: зачем Сологубов это сделал? Ответ прост. Дело в том, что канадцы перед той Олимпиадой устроили истерику и требовали снять советскую сборную с турнира, так как уверяли мир, что хоккеисты из СССР — любители только на бумаге. В реальном мире они, мол, профессионалы, которым в те времена выступать на Олимпиадах было запрещено.
Но доказать никто ничего не мог, поэтому вся советская делегация болела против Канады. Так что помочь американцам означало лишить Канаду золота. Поэтому появление Сологубова в раздевалке американцев, скорее всего, было согласовано на всех уровнях.