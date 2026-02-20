Эпизод, который произошел во время хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в американском городке Скво-Вэлли в 1960 году, можно назвать удивительным. Ведь взять золотые медали американцам тогда помогла советская команда, точнее, ее капитан Николай Сологубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран церемония открытия Олимпийских игр-1960

Фото: Getty Images церемония открытия Олимпийских игр-1960

Фото: Getty Images

В тот момент сборная США играла блестяще и брала верх над любым соперником. А вот советские хоккеисты, можно сказать, турнир провалили, уступив и американцам, и канадцам. И вот в ключевой игре в борьбе за золото фавориты Игр сошлись с чехами. После двух периодов хозяева турнира «горели» 3:4, и уже во второй 20-минутке стало ясно, что сил у американцев не хватит. Вот тут-то и произошло невероятное.

В раздевалку звездно-полосатых неожиданно заглянул капитан сборной СССР Николай Сологубов, который, кстати, не говорил по-английски. Он умудрился жестами объяснить американцам, что нужно подышать чистым кислородом. Так уж вышло, что в горах Сьерра-Невада, а это почти 2000 м над уровнем моря, воздух более разрежен, что отбирает силы.

Подышав кислородом, американцы носились по площадке, как заведенные, забросили чехам пять шайб и взяли золото.

Конечно, возникает вопрос: зачем Сологубов это сделал? Ответ прост. Дело в том, что канадцы перед той Олимпиадой устроили истерику и требовали снять советскую сборную с турнира, так как уверяли мир, что хоккеисты из СССР — любители только на бумаге. В реальном мире они, мол, профессионалы, которым в те времена выступать на Олимпиадах было запрещено.

Но доказать никто ничего не мог, поэтому вся советская делегация болела против Канады. Так что помочь американцам означало лишить Канаду золота. Поэтому появление Сологубова в раздевалке американцев, скорее всего, было согласовано на всех уровнях.

Владимир Осипов