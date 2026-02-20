Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во всем виноваты гены, с этим поспорить трудно. Но если раньше считалось, что продолжительность жизни они определяют только на четверть, а остальное — то, как и где вы живете, то сейчас мнение ученых поменялось, а влияние генов, по их словам, удвоилось. Это следует из исследования, которое публикует журнал Science.

И дело не в том, что ДНК вдруг стала могущественнее. Столетия назад зачастую люди гибли от внешних причин: инфекций, несчастных случаев и других внешних угроз. Сейчас риски попасть под телегу или подхватить на улице смертельное заболевание заметно ниже. И на первый план выходят причины внутренние: изнашивание организма, проблемы с сердцем и другие возрастные заболевания.

Исследователи изучили данные близнецов, воспитанных раздельно, и пришли к выводу, что текущие оценки наследуемости долголетия сильно занижены. Генетическая предрасположенность к долгой жизни — около 50%.

То же, например, касается и роста. Еще в прошлом веке он зависел от того, достаточно ли хорошо человек питается. Сейчас в развитых странах большая часть населения получает адекватное количество еды, и то, насколько высокими мы вырастаем, во многом зависит от генетического потенциала.

Однако все туманно, и на одни гены полагаться не стоит. Они работают в полную силу тогда, когда окружающая среда им не мешает, и если палки в колеса не вставляем мы сами.

Анна Кулецкая