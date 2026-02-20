Успели до свистка

Казанский «Рубин» в последний день зимнего трансферного окна подписал двух полузащитников — албанца Назми Грипши из казахстанской «Астаны» и чилийца Игнасио Сааведру из «Сочи». Первая сделка была оформлена за час до закрытия окна, вторая – предусматривает аренду до конца сезона с опцией выкупа. Накануне клуб также подписал вратаря Алексея Кеняйкина. Трансферы стали первыми приобретениями нового главного тренера Франка Артиги, сменившего месяц назад Рашида Рахимова, под руководством которого команда не поднималась выше седьмой строчки в текущем сезоне РПЛ.

Казанский «Рубин» в последний день зимнего трансферного окна объявил о подписании двух полузащитников, сообщила пресс-служба клуба. 28-летний албанец Назми Грипши перешел из казахстанской «Астаны» и заключил контракт до лета 2029 года — сделка была оформлена за час до закрытия окна. Стоимость перехода, по данным портала Transfermarkt, составила €390 тыс. Футболист будет выступать под 11-м номером.

В текущем сезоне Грипши провел за «Астану», занимающую второе место в чемпионате Казахстана, 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Ранее он выступал за албанские «Теуту» и «Скендербеу», а также за «Балкани» из Косово. Осенью 2025 года полузащитник получил вызов во взрослую сборную Албании, где также выступает главный бомбардир «Рубина» Мирлинд Даку. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Грипши в €1,5 млн.

Ранее в тот же день «Рубин» объявил о подписании 27-летнего чилийца Игнасио Сааведры (также известного как Начо). Футболист взял себе 7-й номер. Опорный полузащитник арендован у «Сочи» до конца сезона 2025/26. По данным портала Transfermakt, сумма аренды составила €100 тыс. По информации журналиста Ивана Карпова, контракт предусматривает опцию выкупа игрока за €1,3 млн. Футболист сам попросил отпустить его в аренду ради возможности поработать с испаноязычным тренером казанцев, утверждает источник. В текущем сезоне Сааведра провел за «Сочи» 22 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в €1,8 млн.

Днем ранее «Рубин» подписал 27-летнего вратаря Алексея Кеняйкина, ранее выступавшего за «Оренбург», «Торпедо» и ульяновскую «Волгу». Голкипер перешел в статусе свободного агента и заключил контракт до лета 2028 года.

Трансферы стали первыми приобретениями нового главного тренера «Рубина» Франка Артиги, назначенного 14 января 2026 года. 49-летний испанец сменил на посту Рашида Рахимова, контракт с которым клуб расторг по собственной инициативе. Компенсация за расторжение соглашения составила 36 млн руб.

Господин Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года. Под его руководством команда выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ, где занимала 8-е и 7-е места. Однако в текущем сезоне клуб не поднимался выше седьмой позиции, а в последних семи матчах перед отставкой забил лишь один гол. Сам экс-тренер казанцев с решением руководства не согласился.

«Это впервые в истории клуба, когда тренер уходит из него, находясь на этой позиции. После последней игры у нас было совещание, где мне предложили уйти по собственному желанию. Но я не понимал, как это делать в такой ситуации, когда у тебя команда на седьмом месте, имеет отличную внутреннюю атмосферу, бьется в каждом матче», — заявил господин Рахимов в эфире программы «Коммент.Шоу».

Франко Артига — второй главный тренер из Испании в истории «Рубина». В 2016 году его соотечественник Хави Грасия подписал четырехлетний контракт с казанским клубом, однако стороны расторгли его спустя год. Артига 11 лет проработал в академии «Барселоны», где участвовал в подготовке таких игроков, как Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Гави. В России он ранее тренировал московскую «Родину» и подмосковные «Химки» (признанные банкротом в сентябре 2025 года). До назначения в «Рубин» возглавлял ангольский «Петру Атлетику».

Команда сейчас находится в Турции на завершающем сборе. 20 февраля «Рубин» проведет последний товарищеский матч с «Оренбургом» в закрытом режиме. Сезон казанцы возобновят 28 февраля матчем 19-го тура РПЛ с «Динамо» в Махачкале.

