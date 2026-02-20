Свердловчанку оправдали по делу об убийстве отца, у которого было 27 ранений

Тавдинский районный суд вынес оправдательный приговор Наталье Сальниковой, обвиняемой в убийстве отца, которого нашли с 27 ножевыми ранениями, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд посчитал, что обвинение не было подтверждено достаточными доказательствами.

Согласно материалам дела, вечером 12 мая 2025 года женщина, употребив алкоголь, легла спать. Когда она проснулась, обнаружила в соседней комнате тело отца с ножевыми ранениями. Дочь обратилась к соседям, которые вызвали полицию и медиков. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, поскольку следствие считало, что она поругалась с отцом и расправилась с ним.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в момент, когда обвиняемая пошла спать, отец сидел на лавочке у подъезда, дверь в квартиру была открыта. Свидетели, включая родственников и соседей, подтвердили, что за последние несколько лет между ней и отцом не было конфликтов.

Суд оценил представленные доказательства и пришел к выводу, что обвинение не может быть признано обоснованным. Факт нахождения женщины на месте преступления не является доказательством ее вины. В итоге она была полностью оправдана.

Суд также признал право Натальи Сальниковой на реабилитацию, включая компенсацию за вред, причиненный уголовным преследованием.