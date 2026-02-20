Лавров обсудил с Арагчи иранскую ядерную программу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Стороны обсудили иранскую ядерную программу и итоги американо-иранских непрямых контактов в Женеве.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ



«С российской стороны подтверждена поддержка переговорному процессу, нацеленному на поиск справедливых политико-дипломатических развязок при уважении законных прав Ирана, в соответствии с принципами Договора о нераспространении ядерного оружия»,— сообщил МИД России.

Летом прошлого года Россия рассказала Ирану, CША и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о предложении вывезти часть обогащенного урана для переработки, а затем вернуть его на ядерные объекты республики. В феврале этого года иранский МИД публично исключил возможность вывоза урана. Однако после переговоров в Женеве источники WSJ рассказали, что Иран согласился на передачу части запасов урана третьей стороне, к примеру России.

