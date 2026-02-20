Суд рассмотрит заявление об аннулировании лицензии проблемной УК Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление государственной жилищной инспекции региона об аннулировании лицензии управляющей компании «Дирекция единого заказчика Калининского района» на обслуживание многоквартирных домов. Предварительное заседание назначено на 19 марта 2026 года, сообщает пресс-служба суда.

Заявление было подано 19 февраля. Незадолго до этого прокуратура Челябинской области проверила многоквартирные дома, обслуживаемые «ДЕЗ Калининского района», из-за жалоб челябинцев на плохое состояние зданий и длительное отсутствие отопления. Управляющая организация ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за нарушений и попадала под внимание надзорных ведомства.

В результате проверки государственная жилищная инспекция региона исключила из реестра лицензий дома под управлением «ДЕЗ Калининского района».

На аппаратном совещании 20 октября в администрации Челябинска Алексей Лошкин также высказывал недовольство о работе «ДЕЗ Калининского района», и потребовал разобраться с ситуацией, подключив к ней прокуратуру.

