Кремль не подтвердил проведение переговоров по Украине на следующей неделе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не может подтвердить информацию о проведении следующего раунда переговоров по Украине на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После того как точно будет уже достигнуто понимание, как обычно мы это делаем последнее время, мы вас проинформируем»,— сказал представитель Кремля.

Источник ТАСС сообщил, что четвертый раунд переговоров России, Украины и США состоится в Женеве до 1 марта. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что стороны договорились о следующей встрече «в ближайше время», но конкретные сроки не называл.

Лусине Баласян