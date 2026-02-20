«Иранская оппозиция раздроблена, дезорганизована и физически разделена»

Растущее военное присутствие США на Ближнем и Среднем Востоке и угрозы Дональда Трампа применить силу к Ирану вызывают заметное беспокойство у многих международных обозревателей. Эксперты рассматривают самые разные сценарии — от насильственного смещения нынешних властей Ирана и прихода к власти оппозиции либо военных до достижения консенсуса по ядерной программе Ирана путем переговоров.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Если иранский режим падет, альтернативные варианты будут ограничены и рискованны Иранская оппозиция политически раздроблена, дезорганизована и разделена как внутри страны, так и за рубежом. Если США решат сместить высших лидеров в надежде, что на их место придут более податливые фигуры, нет никакой гарантии, что они будут более умеренными, чем Хаменеи. В прошлый раз, когда правительство Ирана пало, все было иначе. Накануне революции 1979 года, свергнувшей шаха Резу Пехлеви, гораздо яснее было предчувствие того, что последует дальше. В то время иранцы разных социальных слоев и политических взглядов как внутри страны, так и за ее пределами объединились под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни. Харизматичный священнослужитель мог опираться на обширную сеть мечетей и благотворительных организаций для координации народной мобилизации. Когда Хомейни вернулся из ссылки в Париже в феврале 1979 года, его встретили как героя. Сегодня сопоставимой оппозиционной фигуры нет.

Gulf News (Дубай, ОАЭ) Российские, китайские и иранские корабли проводят «внезапные» учения в Ормузском проливе Россия, Китай и Иран направили военно-морские суда для совместных учений в стратегически важном районе Ормузского пролива в рамках программы «Морской пояс безопасности-2026», сообщили российские и иранские государственные СМИ. Геополитический аналитический центр Global Surveillance назвал этот шаг «сюрпризом». Тегеран описывает эти учения, которые, как ожидается, пройдут в Оманском заливе и северной части Индийского океана, как усилия по укреплению морской безопасности и углублению «военного сотрудничества» на фоне растущего присутствия американских военных в регионе.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Сделка или война? Дональд Трамп еще не принял решения, но американские военные — в боевой готовности: новая атака на Иран может начаться в ближайшее время, если дипломатия потерпит неудачу. Переговоры продолжаются. Но угрозы из Вашингтона в адрес режима в Тегеране остаются очень резкими. Главная цель США очевидна: сделать так, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие. Является ли все это просто созданием угрожающего фона, чтобы потребовать уступок у (иранского.— “Ъ”) режима? Возможно ли еще предотвратить большую войну в регионе?

BBC (Лондон, Великобритания) Что может произойти, если США ударят по Ирану? Вот семь сценариев США, похоже, готовы нанести удар по Ирану. Конечно, все это еще может быть блефом с целью оказать давление на иранский режим, чтобы тот заключил сделку, на которую не хочет идти. Если переговоры потерпят неудачу и президент Дональд Трамп решит отдать приказ о нападении, каковы будут возможные последствия? 1. Целенаправленные точечные удары, минимальные жертвы среди гражданского населения, переход к демократии. Это крайне оптимистичный сценарий. Военное вмешательство Запада и в Ираке, и в Ливии не привело к мягкому переходу к демократии. 2. Режим сохраняется, но смягчает свою политику. 3. Режим рушится, ему на смену приходит военное правление. Многие считают, что это наиболее вероятный исход событий. 4. Иран отвечает ударами по американской армии, арабским соседям и Израилю. Это весьма вероятно. 5. Иран отвечает установкой мин в Персидском заливе. 6. Иран отвечает, потопив американский военный корабль. 7. Режим рушится, ему на смену приходит хаос. Это вполне реальная опасность и одно из главных опасений для соседей, таких как Катар и Саудовская Аравия.

Le Figaro (Париж, Франция) Трамп вынужден выбирать между сделкой за бесценок и военной интервенцией Иранцы, закаленные более чем двадцатилетним опытом переговоров с Западом, мастерски овладели искусством тянуть время. В отношениях с американцами они воспроизводят ту же стратегию, что использовали с европейцами. Ее цель состоит в том, чтобы дать как можно меньше в обмен на снятие санкций, что позволит режиму укрепиться, а главное – затянуть вопрос до ухода Дональда Трампа. Таким образом, именно Дональд Трамп будет решать, какие меры он намерен принять в ответ. У президента США есть два варианта: продешевить со сделкой или война. Он мог бы ограничиться ядерной сферой и согласиться на временный компромисс с Тегераном, исключающий вопросы баллистических ракет и поведения Ирана в рамках региона. Второй вариант – это военные удары или даже крупномасштабная операция, призванная заставить Иран изменить свой стратегический курс. С какими целями? Никто не знает, хотя Дональд Трамп продолжает регулярно упоминать о смене режима.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик, Елизавета Труфанова