Зарубежные СМИ: Почему в США приказали рассекретить документы об НЛО

Дональд Трамп приказал обнародовать информацию об НЛО. Распоряжение, адресованное Пентагону и другим ведомствам, появилось в соцсети президента США Truth Social. Причина такого решения — огромный интерес американцев к теме внеземных цивилизаций, объяснил Трамп. Ранее, общаясь с журналистами, он обвинил своего предшественника Барака Обаму в разглашении секретной информации, когда тот комментировал тему пришельцев. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

На прошлой неделе в одном из подкастов Барака Обаму спросили, существуют ли инопланетяне. Бывший президент заявил, что они настоящие, но он их не видел, и их точно не хранят в «Зоне 51». Подземных сооружений там также нет, если только это не грандиозный заговор, который скрыт от Трампа, добавил Обама.

Как объясняет Reuters, «Зона 51» — это засекреченный объект ВВС США в Неваде. Там, по мнению некоторых теоретиков, находятся тела пришельцев и обломки потерпевшего крушение космического корабля. В 2013-м ЦРУ опубликовало ряд документов, в которых говорилось, что это был полигон для испытаний сверхсекретных самолетов-разведчиков.

А пять лет назад американская разведка представила доклады о наблюдении летчиков за неопознанными летающими объектами. Некоторые из них быстро вращались или меняли свое направление в воздухе. В документах также подробно описывались десятки случаев столкновений пилотов с этими явлениями, но никаких четких и понятных выводов из этого не следовало, пишет Politico.

Заявления Обамы Трамп назвал большой ошибкой и разглашением тайной информации, добавляет Bloomberg. Американский президент пообещал рассекретить сведения, чтобы, как он выразился, вытащить бывшего главу Белого дома из беды.

Как допускает агентство, причина открытости Трампа — не только в стремлении помочь Обаме. В Соединенных Штатах начался напряженный год промежуточных выборов, а общество занято обсуждением файлов Эпштейна и постоянно разгорающихся из-за этого скандалов. Все это, включая вопросы доступности жилья, негативно сказывается на рейтинге Трампа.

Одна из самых живучих теорий заговора в США — это сокрытие Пентагоном информации об НЛО. И эти слухи возникли не только из-за влияния массовой культуры, но и из-за секретности военных ведомств, пишет The Wall Street Journal. Существующие расследования, начатые под давлением Конгресса и общества, показали, что под программами по изучению инопланетных теорий власти часто скрывали реальные оборонные разработки и испытания, а иногда допускали дезинформацию, чтобы отвлечь внимание от секретных проектов.

The New York Times называет новое поручение Трампа очередной попыткой подогреть интерес к публикации конфиденциальных правительственных документов. При этом никаких четких сроков он не установил.