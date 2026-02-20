Лукашенко помиловал оппозиционера Статкевича по состоянию здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился освободить из колонии оппозиционного политика Николая Статкевича после ухудшения его здоровья и по многочисленным просьбам его родственников. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Статкевич

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Николай Статкевич

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

«Для начала хочу напомнить, что решение о помиловании Николая Статкевича президент принял уже давно. Но тогда ехать в "райский сад" Статкевич отказался. И — вернулся в тюрьму. С тех пор прошло немало времени — у осужденного начались проблемы со здоровьем. В частности, случился инфаркт головного мозга», — сообщила Наталья Эйсмонт.

«Главой государства было принято решение о его немедленном переводе в больницу, где была обеспечена вся необходимая и своевременная помощь — его спасли… Затем главе государства поступили многочисленные обращения родственников — супруги, родных — с просьбами отпустить осужденного домой, чтобы иметь возможность присматривать и ухаживать за ним… Президент и с этим согласился», — добавила она.

В 2010 году Николай Статкевич баллотировался в президенты Белоруссии. В 2021-м был осужден на 14 лет колонии по обвинению в организации массовых беспорядков. Речь шла о протестах оппозиции после президентских выборов в августе 2020 года.