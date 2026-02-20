В Челябинской области с поджигателей лесов взыскали 1,2 млн рублей

Главное управление лесами Челябинской области через суд взыскало более 1,2 млн руб. ущерба, нанесенного поджигателями. В настоящий момент удовлетворены иски к трем нарушителям, сообщает пресс-служба управления.

Так, на прошлой неделе с челябинки взыскано 127 тыс. руб., жителя Уйского района — более 1 млн руб., а с жительницы Алтайского края — 140,5 тыс. руб. за пожар в Чебаркульском районе.

Помимо компенсации ущерба природе, нарушителям может грозить как административное наказание по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) в виде штрафа от 15 тыс. до 20 тыс. руб., так и уголовное — по ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) со штрафом до 500 тыс. руб. и исправительными работами.

Ольга Воробьева