В Тольятти суд отказался выпускать на свободу виновника смертельного ДТП
Центральный районный суд Тольятти отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному, отбывающему наказание в колонии-поселении № 1. Речь идет о водителе, устроившем смертельное ДТП. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Установлено, что в ноябре 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин, которые шли по правому краю проезжей части. В результате аварии одна из пострадавших скончалась, здоровью другой был причинен тяжкий вред.
Кинельский районный суд Самарской области приговорил автомобилиста к шести годам колонии-поселения. Во время заключения осужденный нарушал режимные требования и привлекался к дисциплинарной ответственности, поэтому в УДО ему отказали.