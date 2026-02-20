В Башкирии открыли завод по производству гофротары за 1,2 млрд рублей

На площадке ОЭЗ «Алга» в индустриальном парке «Уфимский» открыли завод по производству гофротары, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. В церемонии участвовали заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и заместитель директора Фонда развития промышленности России Ольга Потапенко.

Объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб. Завод был построен за 2,5 года. На производстве создано 50 новых рабочих мест.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале 2022 года «Добрый картон» собирался вложить в строительство завода около 280 млн руб. Мощность производства — 70 млн кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Производственная компания "Добрый картон"» зарегистрировано в деревне Подымалово Уфимского района в июне 2021 года. Владельцем компании является Денис Коткин. Он также владеет ООО «Добрый картон». Производственная компания «Добрый картон» окончила 2024 год с нулевой выручкой и убытком в 68 млн руб.

Майя Иванова