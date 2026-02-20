В Оренбуржье прокуратура через суд воспрепятствовала застройке участков жилыми комплексами

Арбитражный суд Оренбургской области признал недействительными результаты торгов и заключенный договор о комплексном развитии незастроенной территории в Ивановке, а также применил последствия недействительности сделки. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации надзорного ведомства, администрация Ивановского сельсовета заключила договор о комплексном развитии территории с юридическим лицом по результатам проведенных торгов. В рамках договора орган местного самоуправления предоставил организации участки, кадастровая стоимость которых превышает 420 млн руб. Земли передавались для освоения и строительства жилых комплексов.

Проведенные торги и заключенное соглашение о комплексном развитии территории противоречили требованиям градостроительного законодательства. Изначально была неверно определена стоимость договора, не были учтены коэффициенты плотности застройки, минимальная площадь озеленения. Кроме того, не предусматривалось строительство социально важных объектов.

Ответчик попытался оспорить решение суда, подав апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменений.

Руфия Кутляева